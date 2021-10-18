Барнаул, 18 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где текущей осенью уже выпадал снег, в середине октября наступило «бабье лето». Как сообщает 18 октября официальный сайт региона, в ближайшие дни на Алтае охранится ясная и сухая погода с отрицательными температурами ночью и теплом в течение дня.

Осень

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире — трансляция»

В утренние часы туман, изморозь. Дневные температуры составят +7…+15 градусов, по югу до +17…+20. Ветер южных направлений, 2−9 метров в секунду, днем возможны порывы до 12−16 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, столицу Алтайского края накрыло снегом 3 сентября.

Читайте также: В Барнауле начался снегопад