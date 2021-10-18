Москва, 18 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Компания «Конкордия» планирует в 2022 году начать производство в России электрокаров Urbis. Об этом сообщает портал 110km.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Данный электрокар будет относиться к сегменту L7 (квадрицикл). Ожидается, что будут выпущены двух-, четырех‑ и шестиместные версии модели.

Машина будет собрана в основном из деталей российского производства. Так, электрокар получит от «Оки» рулевую рейку, от от ВАЗ-2108/2110 возьмет ступицы, опорные шарниры и тормоза, а рычаги и шрусы для подвески компания создаст самостоятельно. При этом ряд деталей были китайского производства.

Пока нет изображения внешнего вида машины. Urbis оснастят системой полного привода. Кроме того, электрокар получит два электромотора мощностью по 7,5 кВт. Запас хода модели составит 50 — 200 км в зависимости от версии.

Ранее в Москве в рамках Международного форума электронной коммерции и ритейла был представлен электрический трицикл «Форвард».

Читайте также: В России зарегистрируют электрические бренды Ora и Aure