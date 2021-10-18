Омск, 18 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались десять пациентов с коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали уже 2344 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Омской области выявлено 91 311 носителей коронавируса (+396 за сутки), выздоровели 72 113 человек (+151 за сутки).