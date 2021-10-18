Мадрид, , 13:02 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес с уважением относится к тому, что делает левая партия Unidos Podemos, и в этом свете, по его мнению, важен процесс объединения левых сил. Об этом он заявил в интервью радиостанции Cadena SER.

Педро Санчес SPD Schleswig-Holstein

«Я с большим уважением отношусь к тому, что делают другие политические формирования, в данном случае Unidos Podemos. Я считаю, что было бы важно, чтобы этот процесс объединения происходил в этом «пространстве слева» со стороны PSOE, потому что, в конце концов, избирательная система в нашей стране наказывает за разделение», — сказал Санчес.

По его словам, необходимо, чтобы весь состав левых сил «был в отличной форме»: «Я не просто хочу победить на выборах, я хочу, чтобы у нас было больше парламентского представительства, потому что тогда мы сможем осуществить гораздо более быстрые и глубокие изменения».