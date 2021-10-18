Калуга, 18 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 159 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 октября. Днём ранее, 17 октября, в регионе было зарегистрировано 158 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 50 760 человек, 48 343 человека выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 789 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным регионального Минздрава, в области в два раза возросло количество госпитализаций в стационары. В настоящее время на специализированных койках находятся 1900 человек. В два раза возросло и количество амбулаторных больных. Вся система здравоохранения Калужской области в эти дни работает в кризисных условиях.