Гаага, Нидерланды, , 13:00 — REGNUM Временные обеспечительные меры против Армении считает необходимым ввести в срочном порядке Азербайджан. Об этом 18 октября заявил на слушаниях в Международном суде ООН представитель азербайджанских властей Эльнур Мамедов.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кампания Армении по этнической чистке и подстрекательства к насилию продолжаются. И чтобы предотвратить непоправимый ущерб азербайджанцам, срочно требуются временные обеспечительные меры», — приводит его слова ТАСС

При этом он не уточнил, когда и где армянская сторона якобы наносит жителям Азербайджана такого рода ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Азербайджан ввёл ограничение на ввоз в страну мясной и куриной продукции из двух регионов России.