В Ростове-на-Дону 19 октября объявят имя сити-менеджера
Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 19 октября объявят имя победителя конкурса на замещение должности главы администрации областного центра.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ростов-на-Дону
В ходе восьмого заседания городской думы с докладом «О назначении на должность главы администрации Ростова-на-Дону» выступит заместитель донского губернатора Игорь Сорокин. Он является председателем конкурсной комиссии.
Наиболее вероятно, что действующий сити-менеджер Алексей Логвиненко сохранит свой пост.