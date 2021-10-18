Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 19 октября объявят имя победителя конкурса на замещение должности главы администрации областного центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

В ходе восьмого заседания городской думы с докладом «О назначении на должность главы администрации Ростова-на-Дону» выступит заместитель донского губернатора Игорь Сорокин. Он является председателем конкурсной комиссии.

Наиболее вероятно, что действующий сити-менеджер Алексей Логвиненко сохранит свой пост.