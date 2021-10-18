Москва, , 14:00 — REGNUM Чтобы ответить на шантаж руководства Молдавии, российским политикам следует вернуться к вопросу о Плахотнюке. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил главный редактор информационного портала «Русские, вперёд!» Сергей Григоров.

Владимир Плахотнюк Pdm.md

«Надо нам вернуться к вопросу о Плахотнюке, которые почти всё контролирует в Молдавии, если мы хотим сохранить всё как есть», — заявил эксперт.

«До этого Россия и США выступили единым фронтом, чтобы изгнать его из страны. Теперь же за то, чтобы вернуться, Плахотнюк может организовать нам нейтральную Молдавию», — считает Григоров.

«Сделать из него «своего сукиного сына» можно, если, конечно, у нас нет желания присоединить Молдавию к территории России. Не надо бояться, что он сможет перекинуться на другую сторону. Когда он был полновластным хозяином Молдавии и ничто ему не угрожало, он покусился на самое святое — на деньги Пентагона. Человек, который крадёт деньги Пентагона, перестаёт что-либо из себя представлять для США и Западной Европы», — пояснил политолог.

«Только после той истории с пятьюдесятью миллионами долларов возникла история с пропажей миллиардного кредита от ЕС. Публичного союза с Плахотнюком американцы допустить не могут, так как это станет фактором во внутренней политике США. Мы же можем договариваться с ним, но с позиции силы», — заключил Григоров.