Майкоп, 18 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Адыгее могут быть пересмотрены расписания работы школ. Образовательные организации могут перевести на двухсменный график работы. Такие планы властей региона связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом глава республики Мурат Кумпилов сообщил в ходе встречи с педагогами 15 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Для стабилизации ситуации отмечено возможное введение двухсменной системы обучения, чтобы максимально разделить потоки учащихся. Директора образовательных учреждений должны быть готовы к изменению школьных расписаний», — приводит слова руководителя субъекта РФ ИА «Адыгея сегодня».

По словам Кумпилова, введение двухсменного формата обучения в школах позволит обойтись без введения «дистанционки».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Адыгее находятся на карантине более 2000 учащихся.

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