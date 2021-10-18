Узбекистан, 18 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Сохском районе Ферганской области Узбекистана завершено строительство аэропорта, воздушная гавань занимает площадь 7 га, длина взлётно-посадочной полосы — около 700 м. Об этом сообщает пресс-служба Ферганской областной администрации.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Аэропорт

Отмечается, что новый аэропорт построен на месте бывшего аэродрома.

«В ближайшее время ожидается осуществление тестовых полётов», — говорится в сообщении.

Напомним, что в мае прошлого года у родника Чашма между жителями Сохского района и Кадамжайского района Баткенской области Киргизии произошел конфликт. Тогда эксклав посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и сообщил, что на комплексное развитие Сохского района в 2020—2022 годах будет выделено 500 миллиардов сумов (один доллар-10 600 сумов).