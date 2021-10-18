Прая, 18 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Кабо-Верде Жозе Мария Невеш победил на президентских выборах, набрав 51,5% голосов. Таковы предварительные данные центризбиркома островного государства, сообщает местная газета Semana.

ElsondeMadrid Кабо-Верде

Первый тур выборов состоялся 17 октября. Основным соперником Невеша был другой бывший премьер-министр Карлуш Вейга. Партии «Движение за демократию», которая выдвинула Вейгу в президенты, принадлежит парламентское большинство.

Вейга поздравил соперника с победой. Невеш на пресс-конференции заявил, что будет народу «президентом-другом, президентом-партнером, президентом, который объединяет, заботится и защищает».

Кабо-Верде — государство, расположенное на островах Зелёного Мыса у западного побережья Африки. Невеш руководил правительством страны в 2011—2016 годах. Он возглавляет Африканскую партию независимости Кабо-Верде (ПАИКВ).

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