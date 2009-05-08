Уфа, 18 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Около 200 человек эвакуировали в результате пожара в студенческом общежитии в Уфе. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

24.mchs.gov.ru На пожаре

Сообщается, что днем 18 октября спасатели получили информацию о том, что общежитии на улице Революционной в Уфе произошел пожар.

Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства установили, что пожар произошел в комнате на шестом этаже. В результате они оперативно ликвидировали возгорание на площади пять кв. метров.

«Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы люди, находившиеся в здании. Около 200 человек в общей сложности эвакуировано. Пострадавших, погибших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь повредил домашнее имущество. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.