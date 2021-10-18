Екатеринбург, 18 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Употребление нелегального алкоголя может быть смертельно опасно. Об этом сообщают свердловские чиновники гражданам.

Алкоголь

В частности, областное министерство общественной безопасности предупреждает, что нельзя приобретать спиртное, не имеющее знаков специальной маркировки федеральными специальными марками. Покупки делать не стоит вне специализированных мест розничной продажи. Также граждан призывают сообщать о нелегальных изготовителях и продавцах алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 свердловчан погибли от употребления продукции с метиловым спиртом. Опасную жидкость они покупали 7−14 октября в Екатеринбурге.