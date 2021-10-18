Москва, , 12:53 — REGNUM Электронный паспорт гражданина РФ будет в двух видах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Паспорт гражданина РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, электронный паспорт будет в двух видах — смарт-карта и приложение с QR-кодом, до конца 2022 года его запуск планируется в трех субъектах РФ.

Министр уверен, что по части документов можно иметь полноценный цифровой двойник на своем мобильном устройстве.

«Мы запустили в пилотном режиме двойник СТС… Надеюсь, что в ближайшее время может туда перевести и водительское удостоверение», — добавил Шадаев.

Цифровые двойники не отменяют традиционные, бумажные документы, подчеркнул он.

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