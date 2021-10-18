Москва, 18 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Электронный паспорт гражданина РФ будет в двух видах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

По его словам, электронный паспорт будет в двух видах — смарт-карта и приложение с QR-кодом, до конца 2022 года его запуск планируется в трех субъектах РФ.

Министр уверен, что по части документов можно иметь полноценный цифровой двойник на своем мобильном устройстве.

«Мы запустили в пилотном режиме двойник СТС… Надеюсь, что в ближайшее время может туда перевести и водительское удостоверение», — добавил Шадаев.

Цифровые двойники не отменяют традиционные, бумажные документы, подчеркнул он.