Улан-Удэ, 18 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ идут проверки по факту несоответствии температуры горячей воды в доме на проспекте Строителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вода из крана

«Градус горячей воды на кухне составляет 36 °C, при нормативных 60 °C. По выявленным нарушениям составится предписание и ПАО «ТГК-14» будет привлечено к административной ответственности», — отметила консультант управления жилищной инспекции Яна Басанова.

Кроме того, проверки пройдут в домах по улицам Шумяцкого и Краснофлотская. Всего температура горячей воды не соответствует норме почти в двадцати многоквартирных домах столицы Бурятии. Выяснилось также, что проверки в зданиях уже проводились, однако тепловики не исправили ситуацию.

В связи с этим чиновники призвали горожан обращаться в управляющую организацию или жилищную инспекцию при наличии вопросов к качеству оказываемых услуг.