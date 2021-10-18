Сеул, 18 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Начальник штаба военно-воздушных сил Южной Кореи Пак Ин Хо встретился 18 октября с представителями оборонных ведомств США, с которыми обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, встреча с делегацией США, в которую вошли глава Агентства сотрудничества в области безопасности обороны США Хайди Грант и заместитель командующего Космическими силами США ДеАнна Берт, состоялась за день до открытия Международной выставки авиакосмических и оборонных технологий (ADEX), проходящей в Сеуле с 19 по 23 октября.

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Известно, что представители двух стран обсудили сотрудничество в области космической безопасности.

Отмечается, что с 18 по 20 октября Пак Ин Хо встретится с высокопоставленными представителями тринадцати стран, которые прибудут в Сеул для участия в выставке.