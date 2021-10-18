Объявлен тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине
Москва, 18 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 вошли Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Главным тренером команды является Алексей Жамнов. Генеральным менеджером команды назначен Илья Ковальчук.
Напомним, Кудашов является главным тренером московского «Динамо», был главным тренером сборной России в 2019—2020 годах. Фёдоров является главным тренером ЦСКА. Гончар ранее входил в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз», а Набоков с 2019 года работает тренером вратарей в «Сан-Хосе Шаркс».
Олимпиада в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Российская хоккейная команда сыграет в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.