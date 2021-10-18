Москва, 18 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 вошли Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

Главным тренером команды является Алексей Жамнов. Генеральным менеджером команды назначен Илья Ковальчук.

Напомним, Кудашов является главным тренером московского «Динамо», был главным тренером сборной России в 2019—2020 годах. Фёдоров является главным тренером ЦСКА. Гончар ранее входил в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз», а Набоков с 2019 года работает тренером вратарей в «Сан-Хосе Шаркс».

Олимпиада в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Российская хоккейная команда сыграет в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.