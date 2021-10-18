Красноярск, 18 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Внесены изменения в указ об антиковидных мерах в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в краевом правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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С 19 октября организации общепита возвращаются к графику работы с 07:00 до 23:00. Ограничения не коснутся доставки заказов, обслуживания навынос, деятельности общепита в аэропортах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах. В помещениях общепита запрещена работа танцполов.

Кинотеатры, театры, дворцы, дома культуры, концертные организации и другие учреждения культуры и искусства по 14 ноября будут работать при заполнении залов не более чем на 50%. Спортмероприятия также будут проводиться с заполняемостью 50%.

С 1 ноября доступ совершеннолетних зрителей на культурные и спортивные мероприятия будет осуществляться при наличии одного из следующих документов: действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса; действующего QR-кода о перенесённом COVID-19 (не более шести месяцев); оригинала сертификата о прививках на бумажном носителе; оригинала справки, подтверждающей перенесённый COVID-19; оригинала справки, подтверждающей прохождение курса вакцинации против COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 октября в Красноярском крае выявлено 123 520 носителей коронавируса, выздоровели 109 423 человека, скончались 6233 ковид-пациента.