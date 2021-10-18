Брюссель, , 12:51 — REGNUM Североатлантический альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России — изначального геополитического противника НАТО. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Financial Times.

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Он напомнил, что альянс составляют страны Северной Америки и Европы. Перед ними встали глобальные вызовы. Это терроризм, кибератаки и приближение Китая, чья мощь растёт.

«Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают между собой. Во-вторых, когда мы увеличиваем расходы на технологии, …мы имеем в виду обе эти страны», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что в 2022 году в Испании будет принята стратегическая концепция НАТО до 2030 года. Это произойдёт на очередном саммите альянса.

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