Владимир, 18 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Во Владимирской области 18 октября подтверждено 292 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 58 тыс. 779 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 788 пациентов, в том числе 64 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2120 человек. За последние сутки подтверждено 19 новых летальных случаев.