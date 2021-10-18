Москва, 18 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Регионы Центральной России и Черноземье окажутся в «мешке холода», сообщил 18 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Россия 24».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Погода нам не помеха

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«Пик арктического вторжения придётся на среду», — сказал Тишковец.

По его словам, тогда центр страны и Черноземье «окажутся в мешке холода», но уже вскоре непогода сместится на восток — в Поволжье и на Урал.

При этом в Москве в ночь на 20 октября могут быть лёгкие заморозки — до двух градусов ниже нуля. Потепление ожидается в четверг, 21 октября.