Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В городских автобусах и троллейбусах Петербурга установили специальные мобильные комплексы фотовидеофиксации, которые автоматически фиксируют нарушения Правил дорожного движения, в том числе выезд обычных транспортных средств на полосу для общественного транспорта. Такая мера поможет выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности.

Krd.ru Выделенная полоса

«Эти комплексы автоматически распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути, а также фиксируют нарушения правил остановки и стоянки в соответствии с загруженной картой контролируемых участков», — пояснили 18 октября в к комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Фиксировать нарушителей на выделенной полосе для общественного транспорта мобильные комплексы начнут в 12 районах города с 19 октября, вместе со стационарными комплексами.

Информация о нарушениях ПДД и проезжающем автотранспорте передается с комплексов фотовидеофиксации в ГИБДД. Постановления по делам о административных правонарушениях выносятся инспекторами после рассмотрения полученных материалов.

В Петербурге летом 2021 года заработали 240 новых комплексов, фиксирующих скорость, а в самое ближайшее время на 40 перекрёстках заработают комплексы, фиксирующие нарушения правил проезда перекрёстка.