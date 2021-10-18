Липецк, 18 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Липецкой области 18 октября подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус. Иван Шилов

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Всего на территории региона было выявлено 57 тыс. 949 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 50 тыс. 592 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 254 — за последние сутки.

За весь период скончались 1867 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.