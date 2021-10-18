Трубчевск, Брянская область, 18 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Тело младенца обнаружено на территории одного из домовладений в Трубчевске Брянской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорождённого ребёнка, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Ptzgovorit.ru Кукла

По предварительной информации, в конце сентября 2021 года женщина у себя дома родила ребёнка. Мать избавилась от новорождённого — его тело обнаружили сотрудники правоохранительных органов в полиэтиленовом пакете на территории домовладения.

На место происшествия выезжал прокурор Трубчевского района Владимир Портненко, прокуратура области взяла контроль расследования уголовного дела.