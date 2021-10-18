Курган, 18 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Кургане следователи выясняют обстоятельства наезда грузового поезда на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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Предварительно установлено, что днём 15 октября 2021 года грузовым поездом на 2363 км перегона Курган-Утяк травмирован 32-летний мужчина. Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости. Однако предотвратить наезд на мужчину ему не удалось.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры.