Кишинёв, 18 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, сопредседатель Блока коммунистов и социалистов (БКиС) Игорь Додон решил возглавить организацию «Молдавско-российский союз деловых людей». Об этом он 18 октября сообщил на специальном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Я предлагаю рационализировать молдавско-российские отношения. Я принял предложение возглавить новую организацию — «Молдавско-российский союз деловых людей», — сказал политик.

Он отметил, что намерен активно заниматься развитием российско-молдавских экономических отношений. Для этого он сдаст свой депутатский мандат. Его соратники по партии продолжат работу в законодательном органе Молдавии.

Додон подчеркнул, что не боится уголовного преследования со стороны молдавских властей.

Напомним, «Молдавско-российский союз деловых людей» был основан в Кишинёве в начале июля. Его соучредителями стали Фонд развития экономики Молдавии «ЕВР — Азия — Молдова» и партия «Деловая Россия». Организация создана для защиты прав российских и молдавских предпринимателей.