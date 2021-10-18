Саранск, 18 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941−1945 годом в Саранске открылась выставка, посвященная 80-летию строительства Сурского рубежа. Выставка «Героический Сурский рубеж» будет работать до января 2022 года, сообщает пресс-служба музея на своей странице в социальной сети.

Пресс-служба Мемориального музея Саранска

Экспозиция представляет архивные фотодокументы, отражающие трудовой подвиг жителей Мордовии на строительстве защитных сооружений.

На территории республики рубеж был построен за 45 дней. Около 100 тыс. жителей республики были мобилизованы на создание окопой и траншей, которые должны были задержать врага на подступах к Москве.

ИА REGNUM напоминает, оборонительные сооружения в нескольких регионах Поволжья строились с конца октября 1941 года до ноября 1942 года. Общая протяженность рубежа в Мордовии составляла около 80 км. В строительстве в основном принимали участие женщины и дети. По состоянию на начало января 2021 года, в республике удалось разыскать 55 участников строительства.