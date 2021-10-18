Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Требование мэра города Вашингтон о том, что люди обязаны носить защитные медицинские маски в помещениях вне зависимости от того, прошли они или нет вакцинацию от COVID-19, нарушили президент США Джой Байден и его супруга Джилл. Об этом 18 октября сообщает телеканал Fox со ссылкой на видеозапись из соцсетей.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

На указанном виде запечатлено, как чета Байденов проходит по залу ресторана в Вашингтоне без защитных масок и их окружают охранники президента и сотрудники заведения общепита с масками на лицах. Вместе с тем, американский лидер несет свою защитную маску в руках.

Как отмечает телеканал, за нарушение заведениями требования о ношении защитных масок им может грозить меры от штрафов до лишения лицензии. В то же время уточняется, что, согласно исполнительному указу мэра города, положения этого документа не распространяются на «людей из федерального правительства, …в то время как эти люди находятся при исполнении служебных обязанностей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Анкара может купить у России истребители Cу-35 и Су-57 вместо американских F-16.