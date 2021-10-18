Самара, 18 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Заместителя начальника отдела полиции в Самарской области заподозрили в получении незаконного денежного вознаграждения. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич 1997. Россия Полиция

По версии следствия, фигурант уголовного дела в Шигонском районе получил от местной жительницы через посредника 45 тысяч рублей за непроведение проверки в отношении индивидуального предпринимателя по факту возможной продажи им табачной продукции без маркировки.

Следователи в Сызрани возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела полиции по признакам получения взятки.

«Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Расследование дела продолжается.