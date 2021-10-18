Элиста, 18 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Калмыкии несколько больниц сорвали сроки выдачи льготных лекарств, в том числе особо нуждающимся в них детям. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Причина нарушений — несвоевременное проведение торгов по закупке необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения льготных категорий граждан. В настоящее время в очередном списке «Аптечного управления"скопилось 74 льготных рецепта, из которых пять рецептов, выписанные детям-инвалидам. Среди нарушителей — Городовиковская районная больница, Яшалтинская районная больница, Кетченеровская районная больница.

На имя министра здравоохранения Республики Калмыкия Юрия Кикенова внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении. О ситуации ознакомлен глава Калмыкии Бату Хасиков.