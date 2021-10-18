Воронеж, 18 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области рано утром 18 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Место аварии

Авария произошла около 05:10 на 344 км автодороги «Р-298» в Аннинском районе. По предварительной информации, 69-летний водитель ВАЗ-2110 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем КамАЗ.

На месте аварии погибли сам водитель ВАЗ и его пассажир, 78-летний житель Смоленской области. По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.