Вашингтон, 18 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты допустили критические ошибки в обучении афганской армии, которые способствовали её развалу. Об этом заявил бывший глава Пентагона Роберт Гейтс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

По его словам, вместо того, чтобы создать «легкую, оперативную и самообеспечиваемую армию», США создали в Афганистане «вооруженные силы с тяжелым материально-техническим обеспечением». американцам пришлось учить военных читать, чтобы те смогли пользоваться сложным оборудованием.

«И когда у них выбили почву из-под ног, и к этому добавим коррупцию в высшем военном руководстве и т.д., для меня не удивительно, что афганская армия развалилась», — сказал он в эфире телеканала CBS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ заявил, что Соединённые Штаты потеряли репутацию лидера либерального мира из-за бегства из Афганистана.

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