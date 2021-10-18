Рязань, 18 октября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Рязанской области 18 октября подтверждено 192 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки и стало новым рекордом. Общее количество носителей инфекции превысило 45 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано восемь летальных исходов.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,43%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 45 184 жителей. Выздоровели 41 288 человек, в том числе 27 — выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 269 пациентов.