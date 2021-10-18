Архангельск, 18 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Ломоносовский суд Архангельска смягчил меру пресечения бывшему генеральному директору «ТГК-2» Надежде Пинигиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и серии налоговых преступлений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

ТГК-2 Надежда Пинигина

В связи с тем, что бывший генеральный директор ПАО «ТГК-2» признала свою вину в части совершения должностных преступлений и возместила значительную часть причиненного ущерба в размере 50 млн. рублей, учитывая возраст обвиняемой, ее способствование расследованию преступлений, следствие ходатайствовало перед судом об изменении ей меры пресечения в виде заключение под стражу на домашний арест. Суд согласился с доводами следствия и изменил обвиняемой меру пресечения на домашний арест», — сообщили в ведомстве.

Второй обвиняемый по этому делу — экс-глава «Архоблэнерго» Валерий Заикин продолжит содержаться под стражей еще два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, Надежда Пинигина была задержана в Архангельске 20 февраля 2021 года. По версии следствия, злоупотребление должностными полномочиями Пинигиной привели к ущербу системе энергетической безопасности Архангельской области на 350 млн рублей.