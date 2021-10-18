Джакарта, 18 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Оползни и внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, обрушились на три деревни в провинции Западная Ява в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметили, что в результате стихийного бедствия были повреждены несколько домов и транспортных средств, принадлежащих жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро пострадавших в результате землетрясения на Бали (Индонезия) до сих пор проходят лечение в больнице, причем расходы несет местное правительство.