Чебоксары, 18 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Чувашии чуть снизилось суточное число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 18 октября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 35 822 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 118. Напомним, что ранее двое суток подряд подтверждалось по 122 случая.

В то же время в Чувашии выздоровели 31 858 ковидных больных, из них за последние сутки победили болезнь 16 человек. Доля выздоровевших составила 88,93%.

Также в республике растёт число умерших от COVID-19. Всего скончались 2542 больных, из них за последние сутки — десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с осложнением эпидемической ситуации в Чувашии школьные каникулы продлят до двух недель, с 25 октября по 7 ноября. Кроме того, власти планируют через неделю принять «более действенные решения по ограничению отдельных направлений хозяйственной деятельности».