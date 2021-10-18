Москва, 18 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Регистрация в единой биометрической системе абсолютно добровольная, но важно запускать сервисы, стимулирующие регистрацию в системе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

«Ключевая задача, которую мы должны решить до конца следующего (2022 года — ред.) года — это обеспечить массовую регистрацию пользователей, при этом мы понимаем, что так как это вещь абсолютно добровольная, никого не заставляем регистрироваться в биометрической системе», — сказал Шадаев.

Он обратил внимание на то, что регистрация в единой биометрической системе — «это определенное удобство», например, возможность оплачивать транспорт даже не телефоном, а лицом.

«Нам важно запускать такие сервисы и стимулировать готовность граждан регистрироваться в биометрической системе», — подчеркнул министр.

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