Кишинёв, 18 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, сопредседатель Блока коммунистов и социалистов (БКиС) Игорь Додон решил отказаться от мандата депутата парламента республики. Об этом он 18 октября сообщил на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Если честно, не вижу смысла быть в этом парламенте. Думаю, что могу быть гораздо эффективнее на других должностях», — сказал политик.

Он добавил, что не держится за неприкосновенность и не боится преследования со стороны властей. Додон заявил, что рассчитывает на то, что, освободившись от депутатских полномочий, сможет активней участвовать в развитии экономических отношений Молдавии и России.

Стоит отметить, что Додон регулярно выступает с критикой деятельности президента Молдавии Майи Санду и правительства, образованного пропрезидентской партией «Действие и солидарность». Он выступает против прозападного курса властей и призывает расширять сотрудничество с Россией.