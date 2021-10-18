Брюссель, 18 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 18 октября. Об этом сообщило министерство на своем сайте.

Greek Ministry of Foreign Affairs Никос Дендиас

Ожидается, что в кулуарах встречи Дендиас встретится со своим люксембургским коллегой Жаном Ассельборном и проведет рабочий завтрак со своей ливийской коллегой Наджлой Мангуш, в котором примут участие и другие министры иностранных дел ЕС.

Министры стран ЕС обсудят текущие события, затрагивающие регион, включая Афганистан, Тунис, Западные Балканы и климатическую дипломатию.