Киев, 18 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Даже если 10−15% газа принадлежащих компаниям из Европы в украинских ПХГ будут вывезены, оставшегося хватит Украине на зиму. Об этом 18 октября заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook.

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«Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10−15% от общих», — написал он в своем сообщении.

Также глава «Нафтогаза» добавил, что указанные компании из Европы могут продать этот газ на Украине в случае, если на него в стране будет спрос по текущей рыночной цене.

«Но даже если его вывезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа», — отметил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин рассказал, что некоторые украинские политики призывают национализировать газ в украинских ПХГ, включая тот, которые принадлежит зарубежным компаниям.