Москва, 18 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Российский хоккеист Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года. Об этом 18 октября сообщил на пресс-конференции главный тренер команды Алексей Жамнов.

Дмитрий Садовников. soccer.ru Илья Ковальчук

Ранее сообщалось, что Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на Игры в Пекине и помогать Жамнову в подборе хоккеистов.

Напомним, зимняя Олимпиада — 2022 пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России по хоккею сыграет в группе В с командами Швейцарии, Чехии и Дании.