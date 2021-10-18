Ярославль, 18 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Ярославле в День отца уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин и члены Совета отцов региона посадили в городе «Сад Отечества». Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Посадка «Сада Отечества»

Участники акции высадили 15 каштанов на территории Провинциального колледжа.

«В этот день особенно радостно отметить, что инициатива, поддержанная президентом об учреждении Дня отца, появилась благодаря активной позиции членов Совета отцов. Надеемся, что акция «Сад Отечества» станет доброй традицией для всех семей нашей области», — рассказал Михаил Крупин.

17 октября во всех муниципальных образованиях отцы вместе со своими детьми сажали деревья, убирали мусор и красили лавки.

Всероссийский День отца отмечается впервые. Он был введён указом Владимира Путина от 4 октября 2021 года. Ярославский Совет отцов был одним из инициаторов введения этого праздника.