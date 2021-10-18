Москва, 18 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В России в период с января по сентябрь 2021 года было заблокировано более 427 тыс. материалов с запрещенным контентом. Об этом 18 октября сообщает Роскомнадзор.

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«За последние 9 месяцев удалено 166 тыс. запрещенных материалов по трем категориям информации — наркотики, пропаганда самоубийства и детская порнография», — уточнили в ведомстве.

Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года. В Роскомнадзоре добавили, что соцсети самостоятельно удалили более 45% всей выявленной по указанным категориям информации. При этом больше всех не удалили подобной информации Facebook (19%) и Youtube (11%).По данным ведомства, более трети всей запрещённой информации (155 584 материала) прислали граждане.

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Напомним, 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещённую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год Роскомнадзор заблокировал почти 500 тысяч «опасных для граждан России материалов». Речь идёт о материалах, связанных с экстремистскими и террористическими организациями, пропагандой наркотиков, порнографическим изображением несовершеннолетних, информации о способах совершения самоубийства и прямых призывах к ним.