Ставрополь, 18 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончался от осложнений после заражения коронавирусом 31 человек. Днем ранее число умерших составило 33 человека. С начала октября 2021 года в регионе число случаев летального исхода составляет от 29 до 36 в сутки, сообщили 18 октября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Не снижается и число новых случаев заражения коронавирусом. Так, за прошедший день были подтверждены тесты на COVID-19 у 379 жителей края. Общее число носителей коронавируса достигло за все время пандемии 92 419 человек. Выздоровели из этого числа 72 727 пациентов. Не вдалось спасти врачам 3583 человека.

В настоящее время число активных ковид-пациентов на Ставрополье составляет 16 109 человек.