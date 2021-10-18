Афины , 18 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр — 2022 началась в Греции. Об этом 18 октября сообщает ИА REGNUM.

Tokyo2020.org Олимпийский огонь

Мероприятие проходит на античном стадионе в Древней Олимпии в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса и других официальных лиц.

Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, на церемонию не допущены зрители.

После театрализованного представления огонь будет передан первому факелоносцу, которым станет греческий горнолыжник Иоаннис Антониу. 19 октября огонь передадут китайской делегации на афинском стадионе «Панатинаикос», после чего он будет доставлен в Пекин специальным чартерным рейсом.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Параолимпийские игры — с 4 по 13 марта 2022 года.