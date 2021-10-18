Минск, , 12:41 — REGNUM Иностранные спецслужбы контролируют подготовку диверсий на объектах оборонного комплекса и экономики, пытаются устроить забастовки на белорусских предприятиях. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 18 октября в Минске, сообщает «Sputnik Беларусь».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что противники белорусской власти хотят устроить диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения. Радикально настроенных лиц, добавил он, нацеливают политэмигрантские центры в Польше и Литве. Эти центры, в свою очередь, создали спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что в начале 2022 года в Белоруссии его противники могут попытаться устроить переворот.

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