Москва, 18 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Перед тем, как наносить на кузов автомобиля пену, не стоит ополаскивать транспортное средство водой. Об этом сообщили эксперты «Российской газеты».

Наталья Шарапова ИА REGNUM Мойка машин в горной реке Гирдыманчай

По мнению экспертов, смывать грязь с кузова автомобиля водой следует только в исключительных случаях. Например, если транспортное средство в ходе езды по бездорожью покрылось грязью, которую не смывали довольно длительное время.

Однако в остальных случаях сбивать грязь сильным напором воды не стоит, отмечают эксперты. Такое решение, по мнению специалистов, может привести к порче покрытия из лака.

Эксперты рекомендуют нанести на машину первоначально активную пену. Причем делать это лучше всего плавными движениями сверху вниз. А вот смывать пену стоит теплой водой, поскольку это позволит снизить негативное воздействие на лакокрасочное покрытие.

Затем можно нанести на машину воск, что позволит защитить поверхность кузова от пыли, грязи и реагентов. Кроме того, в завершении мойки можно ополоснуть автомобиль деминерализованной водой, в состав которой входит вещество, позволяющее автомобилю быстрее обсохнуть.

Ранее эксперт рассказал, что в России нет никаких условий, которые бы повлияли на сдерживание роста цен на новые машины в 2022 году.

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