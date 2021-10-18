Воронеж, 18 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В ГУ МЧС по Воронежской области опровергли информацию о падении вертолёта в районе Нововоронежской АЭС, утром 18 октября появившуюся в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

Сообщения о том, что якобы вертолёт упал в реку Дон недалеко от Нововоронежской АЭС, появились утром 18 октября в городских пабликах соцсетей.

«Информация о падении вертолета в Хохольском районе ложная и не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Рамонском районе жестко сел вертолет Robinson-44, в результате один человек от травм скончался в больнице, второй проходил длительное лечение.