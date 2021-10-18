Кызылский район, Тыва, 18 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Туве правоохранители задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, автомобиль под управлением 23-летнего водителя был остановлен в Кызылском районе.

МВД Тувы В Туве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

При досмотре под задним сидением и в бардачке было обнаружено около 100 граммов запрещённого вещества, упакованного в целлофановые мешки.

«Каждый фрагмент был подписан и предназначался для сбыта заключенным в исправительном учреждении», — отметили в ведомстве.

Водитель с пассажирами были доставлены в полицию. Один из них признался, что наркотическое вещество предназначалось для заключённых. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу.